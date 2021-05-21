ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты

13:53
  • пятница
  • 21 мая 2021

Они в последнее время имеют свойство колебаться

В ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на социально значимые продукты.
Кабмин заявил о стабилизации цен на продукты в России

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен", - приводит слова главы государства ТАСС.

При этом президент отметил, что Россия признательна за поддержку инициативы по нормализации ситуации в сфере.

В минувший вторник стало известно, что правительство не намерено продлевать ценовые соглашения по сахару и растительному маслу, но субсидии производителям сохранятся. Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и контроль со стороны региональных органов управления АПК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.