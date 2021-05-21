Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты

Они в последнее время имеют свойство колебаться

В ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на социально значимые продукты.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен", - приводит слова главы государства ТАСС.

При этом президент отметил, что Россия признательна за поддержку инициативы по нормализации ситуации в сфере.

В минувший вторник стало известно, что правительство не намерено продлевать ценовые соглашения по сахару и растительному маслу, но субсидии производителям сохранятся. Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и контроль со стороны региональных органов управления АПК.

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