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Мясников рассказал о вреде гематогена и манной каши

14:26
  • пятница
  • 21 мая 2021

Некоторые продукты не такие полезные, как принято считать

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые продукты совершенно напрасно считаются полезными, а на деле могут оказаться даже вредными для здоровья.

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Эксперт в качестве примера развенчал миф о пользе гематогена. По словам Мясникова, сейчас в этом аптечном лакомстве можно найти лишь жир и сахар.

"По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят. <...>. Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название "гематоген", - отметил врач.

Не таким уж полезным оказался и апельсиновый сок. Хоть он и содержит витамин С и кальций, но также в нем немало сахара. Также в соке без мякоти отсутствует клетчатка. Мясников рекомендовал тем, кто действительно хочет получить пользу для здоровья, есть апельсины, а не пить сок.

Также врач напомнил о разнице между полезным творогом и вредными творожными десертами, в которых содержится много сахара и молочного жира. Раскритиковал Мясников и манную кашу, из-за большого количества крахмала в которой у человека "моментально подскакивает уровень сахара". В качестве менее вредной альтернативы он порекомендовал есть овсяную или гречневую кашу, передает "Россия 1".

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