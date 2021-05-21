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Лавров перечислил основные цели внешней политики России

14:08
  • пятница
  • 21 мая 2021

Которые Запад, очевидно, неверно интерпретирует

Выступая на форуме "Новое Знание", министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главные цели внешней политики страны. По его словам, это рост благополучия граждан и обеспечение благоприятных условий развития государства.
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Вместе с тем Запад, продолжил Лавров, продвигает тезис о том, что Москва якобы ставит во главу угла на международной арене так называемые великодержавные амбиции.

"Мы готовы с Западом дружить, но только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали от наших предков за столетия, тысячелетия существования нашей страны", - заметил глава МИД (цитата по ТАСС).

Россия, добавил он, всегда держалась на национальной гордости, на патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым.

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