В Москве пройдут Дни Республики Коми

С 23 по 31 мая

В Москве с 23 по 31 мая пройдут Дни Республики Коми. Они посвящены 100-летию региона. Жители и гости столицы познакомятся с культурой и традициями коми.

В рамках Дней Коми на Никитском бульваре будет представлена фотовыставка "Природа. Традиции. Люди", которая откроет зрителям неповторимую красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре. В преддверии празднования 100-летия Коми Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми.

Ключевым культурно-имиджевым проектом 100-летия Коми станет запуск брендированного состава вагонов московского метро. 30 мая будет дан старт поезду "Коми – 100".

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