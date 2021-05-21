Доктор Елена Кац: Крайне важно сформировать у будущих врачей безупречную этику и способность к сопереживанию

Врачи провели "Урок доброты" для школьников

В благотворительном фонде имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" прошёл "Урок доброты" для учеников школы № 1504 района Ивановское, который организовали сотрудники фонда и главврач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац.

В рамках занятия волонтеры и школьники узнали о различных аспектах уличной медицины и волонтерской работы, доврачебной помощи и поддержки бездомных, а также получили представление о юридических и психологических аспектах работы добровольцев.

"Прекрасно, когда дети решают посвятить себя медицине. Профориентация сегодня – важнейшее направление, именно для этого я постаралась, чтобы дети из медицинских классов смогли посетить урок. Но, кроме профориентационной составляющей, есть еще и гуманистическая. Крайне важно, что, начиная с медицинских классов, и потом, в институте, у будущих врачей формировались не только профессиональные навыки, но и безупречная этика, способность к сопереживанию. Я считаю, что такие уроки необходимо включать в общую образовательную программу для медицинских классов", - заявила Кац.

Проект "Медицинский класс в московской школе" реализуют Правительство Москвы и два ведущих медицинских вуза – имени Сеченова и Пирогова, его цель – реализация инновационной системы подготовки детей "школа-университет". Проект получил уже международное признание, войдя в ТОП-100 ведущих образовательных инициатив мира.

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