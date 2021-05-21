На территории ЕС с 1 июля будут действовать сертификаты вакцинации

Европарламент и Совет ЕС достигли договоренности

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сообщила, в какие сроки на территории Евросоюза начнут действовать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля", - приводит слова Дариас ТАСС.

Она уточнила, что документ будет подтверждать один из трех фактов - человек либо сделал прививку, либо сдал отрицательный ПЦР-тест, либо уже переболел COVID-19. При соответствии одному из трех требований можно будет использовать сертификат для поездок.

Ранее СМИ писали, что Европарламент и Совет ЕС достигли договоренности по вопросу внедрения данных сертификатов.

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