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На территории ЕС с 1 июля будут действовать сертификаты вакцинации

14:38
  • пятница
  • 21 мая 2021

Европарламент и Совет ЕС достигли договоренности

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сообщила, в какие сроки на территории Евросоюза начнут действовать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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"Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля", - приводит слова Дариас ТАСС.

Она уточнила, что документ будет подтверждать один из трех фактов - человек либо сделал прививку, либо сдал отрицательный ПЦР-тест, либо уже переболел COVID-19. При соответствии одному из трех требований можно будет использовать сертификат для поездок.

Ранее СМИ писали, что Европарламент и Совет ЕС достигли договоренности по вопросу внедрения данных сертификатов.

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