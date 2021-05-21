На территории ЕС с 1 июля будут действовать сертификаты вакцинации

Европарламент и Совет ЕС достигли договоренности
Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сообщила, в какие сроки на территории Евросоюза начнут действовать сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.
"Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля", - приводит слова Дариас ТАСС.
Она уточнила, что документ будет подтверждать один из трех фактов - человек либо сделал прививку, либо сдал отрицательный ПЦР-тест, либо уже переболел COVID-19. При соответствии одному из трех требований можно будет использовать сертификат для поездок.
Ранее СМИ писали, что Европарламент и Совет ЕС достигли договоренности по вопросу внедрения данных сертификатов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram