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Российские регионы поддержали идею Маска построить в России завод Tesla

15:43
  • пятница
  • 21 мая 2021

Губернаторы Московской и Калужской областей заверили, что готовы к строительству такого объекта

Московская область больше всего подходит для строительства завода Tesla, уверен губернатор региона Андрей Воробьев. От этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

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Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на российском просветительском марафоне "Новое знание". В ходе мероприятия он заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

Губернатор Подмосковья написал сообщение Маску на английском языке. "Московская область лучше всего подходит для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место", - уверен Воробьев.

Однако на завод Tesla уже претендует и Калужская область. Губернатор региона Владислав Шапша также оставил послание для Маска, правда, на русском и в Telegram. Он заверил, что регион полностью готов к открытию такого производства.

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