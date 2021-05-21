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Россиянам напомнили правила поведения на пляжах

15:16
  • пятница
  • 21 мая 2021

Многие из них заучивают в детстве

Россиянам напомнили о правилах поведения на пляжах в преддверии летнего сезона. Главное – не заплывать за буйки, это многие знают еще с детства, заявил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.
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"В первую очередь, правило известное всем с детства - не заплывай за буйки, то есть купаться можно только в специально оборудованной акватории, отведенной для этого. Не допускать порчи имущества, не использовать лежаки для плавания, не выбрасывать на пляже и в зоне купания мусор", - сказал Печенин на пресс-конференции в ТАСС.

Эксперт напомнил, что в случае неблагоприятной погоды купание может быть ограничено или вовсе запрещено. Если на пляже установили желтый флаг, то не рекомендуется купаться гражданам со слабым здоровьем. Если же флаг красный, то в воду заходить нельзя. Кроме того, запрещается приводить на пляж домашних питомцев.

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