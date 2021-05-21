ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мединский назвал лучший саундтрек всех времен и народов

15:19
  • пятница
  • 21 мая 2021

Это кантата "Вставайте, люди русские!" к фильму "Александр Невский"

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, какая песня достойна называться лучшим саундтреком всех времен и народов.

По его мнению, это кантата композитора Сергея Прокофьева "Вставайте, люди русские!" к советскому художественному фильму "Александр Невский".

"Мы как-то с Валерием Абисаловичем Гергиевым спорили, какие саундтреки самые лучшие. И сошлись на том, что лучший саундтрек всех времен и народов – это Прокофьев к фильму "Александр Невский", – передает РИА Новости слова Мединского.

Ранее Мединский объяснил, почему маршал Иосиф Сталин, который также являлся верховным главнокомандующим, не принимал Парад Победы на Красной площади в столице 24 июня 1945 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Мединский
Владимир Мединский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.