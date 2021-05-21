Мединский назвал лучший саундтрек всех времен и народов

Это кантата "Вставайте, люди русские!" к фильму "Александр Невский"

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, какая песня достойна называться лучшим саундтреком всех времен и народов.

По его мнению, это кантата композитора Сергея Прокофьева "Вставайте, люди русские!" к советскому художественному фильму "Александр Невский".

"Мы как-то с Валерием Абисаловичем Гергиевым спорили, какие саундтреки самые лучшие. И сошлись на том, что лучший саундтрек всех времен и народов – это Прокофьев к фильму "Александр Невский", – передает РИА Новости слова Мединского.

Ранее Мединский объяснил, почему маршал Иосиф Сталин, который также являлся верховным главнокомандующим, не принимал Парад Победы на Красной площади в столице 24 июня 1945 года.

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