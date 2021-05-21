Власти Таганрога уточнили число погибших на очистных сооружениях

Причиной ЧП мог стать выброс метана

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий сообщил, что во время ЧП на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка погибли десять рабочих, передает ТАСС. В больнице находятся восемь человек.

Немного ранее пресс-служба администрации Таганрога сообщила, что на насосной станции сырого осадка погибли четыре человека, пятерых госпитализировали, все они в реанимации.

Дополнительные данные уточняются. На месте ЧП работают следственные органы.

Ранее СМИ писали о семи погибших, а также о том, что ведутся поиски еще пятерых человек. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку. Согласно информации таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана.

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