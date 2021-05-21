Индия передаст России образец индийского штамма коронавируса

Запрос индийской стороной уже получен

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма сообщил журналистам, что в Нью-Дели поступил запрос от Москвы о передаче образца индийского штамма коронавируса.

"Запрос был получен индийской стороной. Индийские власти работают над этим", - приводит слова дипломата ТАСС.

Также он сообщил, что в августе в Индии начнется производство вакцины "Спутник V". В перспективе страна будет производиться до 70% от общего объема выпуска препарата за рубежом.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаев заражения индийским штаммом в России не зафиксировано. При этом она уточнила, что отечественные вакцины эффективны против этой мутации.

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