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Москва предупредила о подготовке боевиками провокаций в Сирии

15:36
  • пятница
  • 21 мая 2021

Теракты приурочены к выборам президента страны

Провокации с использование отравляющих веществ против мирного населения готовят в Сирии боевики запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра". Теракты приурочены к предстоящим 26 мая выборам президента страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок", - говорится в комментарии.

Предполагается, что накапливаемые в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения, - отметила Захарова. Дипломат подчеркнула, что угроза применения таких грязных методов, поощряемых кураторами террористов, возрастает в преддверии важного этапа в жизни сирийского государства - выборов президента Сирии 26 мая. В Москве надеются, что обнародование этой информации будет способствовать срыву преступных планов.

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