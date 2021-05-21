Олимпиада в Токио состоится даже при режиме ЧС

Об этом сообщил глава координационной комиссии игр
Летние Олимпийские игры в Токио состоятся даже в том случае, если в столице Японии будет введен режим ЧС, заявил глава координационной комиссии Игр Джон Коутс.
"Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае", - рассказал Коутс.
Он отметил, что в первую очередь это делается ради спортсменов, исполнения их мечты. Коутс подчеркнул, что меры безопасности, запланированные для Олимпийских игр, полностью удовлетворяют экспертов ВОЗ.
На сегодняшний день в девяти префектурах Японии действует режим ЧС, а еще в десяти предпринимаются усиленные действия по борьбе с COVID-19.
Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции ее пришлось перенести на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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