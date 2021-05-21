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В центре Москвы ограничили скорость арендованных электросамокатов

15:48
  • пятница
  • 21 мая 2021

В столице появятся "медленные зоны" для этого вида транспорта

В центре Москвы, а также в некоторых столичных парках скорость электросамокатов, взятых в аренду, будет автоматически снижаться до 15 километров в час. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Теперь при аренде самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города - в Театральном проезде и на улице Большая Лубянка скорость движения будет автоматически снижаться до 15 километров в час", - сообщает ведомство.

Эта мера призвана повысить безопасность на дорогах.

Подробнее о ситуации с электросамокатами в столице смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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