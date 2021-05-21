Собянин выступил на марафоне "Новое знание"

Кто еще стал участником мероприятия?

Сразу в нескольких городах нашей страны продолжается трехдневный просветительский онлайн-марафон "Новое знание". Перед молодыми людьми выступают знаменитые ученые, успешные предприниматели, экономисты, политики, деятели культуры, мастера спорта. И не только из России. Среди участников проекта американский предприниматель-миллиардер Илон Маск. О том, каковы перспективы российско-американских отношений, слушателям поведал глава МИД Сергей Лавров. А некоторые секреты управления мегаполисом раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин.

От Владивостока до Калининграда. В марафон идей "Новое знание" включились крупнейшие города страны. Формула успеха от тех, кто добился высоких результатов в своей сфере и прославился на весь мир. Всего более 150 спикеров и не только из нашей страны. В их числе американский изобретатель Илон Маск, мэр Москвы Сергей Собянин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и многие-многие другие. Главной темой выступления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова стали информационные войны. И их главный инструмент - фейковые новости.

"К сожалению, мы живем в мире, где правда и ложь идут рука об руку. Так было всегда, так есть и сейчас, так будет завтра, и никуда от этого не денешься. Очень важно не прекращать попытки отличить правду от лжи, очень важно не дать лжи завладеть твоим умом", - отметил Песков.

Санкт-Петербург, Казань, Сочи. Каждый город представляет одно из направлений просветительской работы. Первой темой открытого урока стало развитие технологий, которые помогут сохранить природные ресурсы. Об этом рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Сергей Лавров рассказал некоторые подробности встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Выступая перед участниками марафона "Новое знание", Лавров сказал, что Блинкен слушал внимательно и излагал свою позицию, которая, как всегда, включала претензии к России. Глава МИД заявил, что Россия готова к диалогу с западом, но только на основе взаимного уважения.

"Я напомнил ему, что все эти годы, когда претензии звучат, мы просим наших коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний. Ответы странные, к сожалению. Что вы сами, мол, всё знаете, что мы не можем вам ничего сказать, это секретно. Ну тогда о чём разговор?" – отметил Лавров.

В программе мероприятия запланировано более сотни дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В четверг, в первый день работы марафона, онлайн-площадку уже посетили более 5 млн зрителей. Илон Маск, чьё выступление на форуме особенно ждали, анонсировал скорое появление в России производства электромобиля. Площадки для завода тут же предложили глава Московской области и глава Удмуртии. О мегаполисах как об основе развития современной цивилизации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вы скажете: зачем вам, мэру, заниматься какими-то железными дорогами, они же откуда идут, из Подмосковья, потом дальше до Ярославля, Твери? Да потому что каждый день в Москву приезжает 2,5 миллиона человек и уезжает обратно. Мы все уже один большой город", - отметил Собянин.

Мэру одного из самых крупных городов мира задали огромное количество вопросов. В зале много москвичей.

Ученые, дипломаты, врачи, спортсмены, деятели культуры, успешные предприниматели - это их личный опыт и истории успеха, любой может подключиться и услышать самые передовые идеи на платформе марафона.

Круг тем самый широкий: это не только политика, но и дизайн будущего, и вопросы кибербезопасности, и технологии дополненной реальности в медицине и инженерии, нейросети - это все те области науки, в которых прорыв может произойти уже в ближайшем будущем. Которые, как в свое время верили те же Илон Маск или Стив Возняк, смогут однажды изменить мир. В котором мы живем уже сегодня.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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