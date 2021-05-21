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Стали известны подробности аварии на очистных сооружениях под Таганрогом

17:52
  • пятница
  • 21 мая 2021

Рабочие отравились метаном

Чрезвычайное происшествие в Ростовской области. Десять человек погибли, восемь в больнице, причем двое в критическом состоянии, и еще одного ищут на очистных сооружениях под Таганрогом. Причиной гибели рабочих стало отравление метаном, передает "ТВ Центр".
Власти Таганрога уточнили число погибших на очистных сооружениях

Утром две бригады коммунальщиков отправились в приморский поселок Дмитриадовка для аварийных работ на канализационном коллекторе. На глубине восьми метров они оказались в зоне загазованности, но неладного не заподозрили.

Дело в том, что метан не имеет запаха. Для тех, кто находился близко к месту прорыва газа, шансов спастись не было. Много времени ушло, чтобы поднять людей на поверхность. Председатель Следственного комитета России поручил передать материалы уголовного дела о гибели рабочих в центральный аппарат ведомства.

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