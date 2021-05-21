В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука

Полиция не вмешивалась

Суд в Киеве принял решение оставить в силе домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и передаче секретной информации российским спецслужбам.

Рассмотрение апелляции под аккомпанемент националистов. Они окружили здание суда, жгли файеры, выкрикивали угрозы и оскорбления и устроили потасовку со сторонниками Медведчука, сообщает "ТВ Центр".

При этом полиция даже не попыталась вмешаться, чтобы усмирить радикалов. Заседание прерывать не стали. Прокурор настаивал на заключении под стражу и беспрецедентной для Украины сумме залога в 10 миллионов долларов. Соратники по партии ходатайствовали о взятии Виктора Медведчука на поруки. Сам народный депутат в очередной раз отверг обвинения в свой адрес, назвав дело против него политически мотивированным.

"Я никогда не владел секретной информацией за все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации. Поле этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным, в том числе и будучи избранным народным депутатом в 2019 году. И на сегодняшний день я не обладаю доступом к государственной тайне", - сказал Медведчук.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram