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В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука

18:06
  • пятница
  • 21 мая 2021

Полиция не вмешивалась

Суд в Киеве принял решение оставить в силе домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и передаче секретной информации российским спецслужбам.
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Рассмотрение апелляции под аккомпанемент националистов. Они окружили здание суда, жгли файеры, выкрикивали угрозы и оскорбления и устроили потасовку со сторонниками Медведчука, сообщает "ТВ Центр".

При этом полиция даже не попыталась вмешаться, чтобы усмирить радикалов. Заседание прерывать не стали. Прокурор настаивал на заключении под стражу и беспрецедентной для Украины сумме залога в 10 миллионов долларов. Соратники по партии ходатайствовали о взятии Виктора Медведчука на поруки. Сам народный депутат в очередной раз отверг обвинения в свой адрес, назвав дело против него политически мотивированным.

"Я никогда не владел секретной информацией за все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации. Поле этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным, в том числе и будучи избранным народным депутатом в 2019 году. И на сегодняшний день я не обладаю доступом к государственной тайне", - сказал Медведчук.

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