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Более 40 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля

18:07
  • пятница
  • 21 мая 2021

Масштабные беспорядки произошли на Храмовой горе

Более 40 палестинцев пострадали и свыше 20 задержаны в разных районах Иерусалима и Западного берега реки Иордан в ходе столкновений с полицией Израиля, сообщает "ТВ Центр".
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Наиболее масштабные беспорядки произошли на Храмовой горе на территории мечети Аль-Акса сразу после пятничной молитвы по палестинцам, погибшим в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке. Радикалы начали забрасывать силовиков камнями. Полицейские ответили резиновыми пулями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Напомним, в прошлый раз похожие беспорядки на Храмовой горе стали поводом для начала очередной горячей фазы конфликта между Израилем и Палестиной. С 10 мая стороны обменивались ударами, в результате чего погибли сотни человек и тысячи пострадали. И только минувшей ночью вступил в силу режим прекращения огня.

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