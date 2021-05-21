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Суд закрыл на неделю Центральный детский магазин в Москве

16:22
  • пятница
  • 21 мая 2021

Предприятие наказано за нарушение антикоронавирусных мер

Деятельность Центрального детского магазина в Москве приостановлена. Решение вынес Мещанский районный суд столицы. Предприятие наказано за нарушение антикоронавирусных мер.
ЦДМ на Лубянке закрыли из-за фанатов "Майора Грома"

 "АО "Лубянка-девелопмент" признано виновными по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток", - сообщили в пресс-службе суда Агентству городских новостей "Москва".

ЦДМ был опечатан после того, как возле магазина собрались толпы желающих встретиться с актерами фильма "Майор Гром". Последовавшее расследование выявило в здании недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом. Кроме того, отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, не хватало дезинфицирующих средств, а у некоторых сотрудников не было результатов теста на коронавирус.

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