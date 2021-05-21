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Путин поздравил Шойгу с днем рождения

17:54
  • пятница
  • 21 мая 2021

Министру обороны России исполнилось 66 лет

Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России. Обсуждались текущие вопросы внешней и внутренней политики. А перед началом работы президент поздравил с днём рождения министра обороны Сергея Шойгу. Ему исполнилось 66 лет, передает "ТВ Центр".

Путин: Прежде чем мы начнём сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшнюю работу, хочу поздравить Сергея Кужугетовича: сегодня у него двойной праздник - и его день рождения, и день рождения Тихоокеанского флота. Правда, Тихоокеанскому флоту чуть побольше исполняется - по-моему, 290 лет. Но я вас поздравляю с этим как министра обороны.

Шойгу: Спасибо, Владимир Владимирович.

Путин: Хочу пожелать вам всего самого доброго. Ну и морякам Тихоокеанского флота 7 футов под килем и успешной службы на благо Отечества. Тихоокеанцы всегда у нас впереди, осваивают новейшую технику, и уверен, что они достойно будут выполнять те задачи, которые ставит перед ними Россия. А вам как министру обороны хочу пожелать не только здоровья, но и успехов в вашей служебной деятельности.

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