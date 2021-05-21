Россиян призвали вакцинироваться от коронавируса до начала лета

Это обезопасит граждан во время отпусков

Россиян призвали сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Глава Роспотребнаджзора Анна Попова подчеркнула, что это обезопасит граждан во время поездок и отпусков.

"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Прививка от коронавируса для россиян бесплатна, доступны три зарегистрированные в России вакцины - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Масштабная вакцинация взрослого населения от COVID-19 идет во всех российских регионах с 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram