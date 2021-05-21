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Россиян призвали вакцинироваться от коронавируса до начала лета

16:34
  • пятница
  • 21 мая 2021

Это обезопасит граждан во время отпусков

Россиян призвали сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Глава Роспотребнаджзора Анна Попова подчеркнула, что это обезопасит граждан во время поездок и отпусков.
В Роспотребнадзоре объяснили колебания заболеваемости COVID-19

"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Прививка от коронавируса для россиян бесплатна, доступны три зарегистрированные в России вакцины - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Масштабная вакцинация взрослого населения от COVID-19 идет во всех российских регионах с 18 января.

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