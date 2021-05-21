Голикова назвала число стран, куда поставляется "Спутник V"

Успех препарата объясняется высокой эффективностью

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поставляется в 35 стран. Успех препарата объясняется, в частности, его высокой эффективностью, заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

"Успех "Спутника" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения", - сказала Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.

Вице-премьер напомнила, что вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в семи десятках стран. В этих государствах проживает около 40% населения Земли, приводит словам Голиковой ТАСС.

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