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Голикова назвала число стран, куда поставляется "Спутник V"

16:49
  • пятница
  • 21 мая 2021

Успех препарата объясняется высокой эффективностью

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поставляется в 35 стран. Успех препарата объясняется, в частности, его высокой эффективностью, заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
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"Успех "Спутника" объясняется просто. Это высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения", - сказала Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.

Вице-премьер напомнила, что вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в семи десятках стран. В этих государствах проживает около 40% населения Земли, приводит словам Голиковой ТАСС.

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