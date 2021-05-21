Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания

По словам депутата, первый шаг сделан

В Министерстве труда и социальной защиты России прокомментировали инициативу депутата Госдумы, Героя России Романа Романенко о стимуляции работодателей к приему на работу выпускников высших и средних учебных заведений.

Парламентарий предложил выдавать каждому выпускнику вместе с дипломом сертификат на 100 тысяч рублей – этими средствами работодатель мог бы компенсировать свои расходы на страховые взносы за работника.

В министерстве заявили, что эта идея заслуживает внимания. По словам парламентария, первый шаг сделан. "Мы заручились поддержкой профильного министерства. Дальше уже предстоит разработка самого механизма выделения средств на сертификаты и способов их погашения", - отметил Роман Романенко.

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