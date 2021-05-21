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Травмированный принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем

17:32
  • пятница
  • 21 мая 2021

Сассекс пытался заглушить переживания после гибели матери

Гибель принцессы Дианы и последовавшие за этим события сильно травмировали психику принца Гарри. В день трагедии, 31 августа 1997 года, ему было 12 лет. Герцог Сассекский, уже став взрослым, пытался смягчить последствия той травмы алкоголем и наркотиками.
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"Я был так зол из-за того, что с ней произошло, и того, что не было никакого правосудия... Те же люди, которые преследовали ее в туннеле, снимали, как она умирает на заднем сидении той машины... Я был готов пить, я был готов принимать наркотики, я был готов делать то, что помогло бы мне меньше чувствовать себя так, как я себя чувствовал...", - цитирует прица Гарри британский телеканал Sky News.

Сассекс уточнил, что он не пил с понедельника по пятницу – но употреблял недельную дозу за один день. По его словам, период с 28 до 32 лет был для него "ночным кошмаром" - принц страдал от панических атак и тяжелого тревожного расстройства. А позже, отметил Гарри, когда он обращался за помощью к семье из-за нападок на его и супругу Меган в социальных сетях и СМИ, ответом было полное молчание и невнимание.

Принц Гарри и Меган Маркл с весны 2021 года переехали в Канаду, а затем в США. Герцог и герцогиня Сассекские перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не именуются более "их королевские высочества".

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