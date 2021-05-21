Шойгу: Россия обладает самыми современными в мире ядерными силами

Армия России сделала огромный рывок в развитии

Уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира, заявил глава Минобороны России. Сергей Шойгу отметил, что во всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии уровень современности выше 70%, этот показатель продолжает увеличиваться.

"Сделан, конечно, огромный рывок. И начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно - когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии", - сказал Шойгу на лекции просветительского марафона "Новое Знание".

Глава Минобороны подчеркнул: мощь армии увеличивается и за счет того, что российская промышленность встала на надежные, основательные рельсы, передает ТАСС. Важен в этом деле, по словам Шойгу, плановый подход и контроль средств, которые выделяются на гособоронзаказ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram