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Шойгу: Россия обладает самыми современными в мире ядерными силами

18:01
  • пятница
  • 21 мая 2021

Армия России сделала огромный рывок в развитии

Уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира, заявил глава Минобороны России. Сергей Шойгу отметил, что во всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии уровень современности выше 70%, этот показатель продолжает увеличиваться.
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"Сделан, конечно, огромный рывок. И начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно - когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии", - сказал Шойгу на лекции просветительского марафона "Новое Знание".

Глава Минобороны подчеркнул: мощь армии увеличивается и за счет того, что российская промышленность встала на надежные, основательные рельсы, передает ТАСС. Важен в этом деле, по словам Шойгу, плановый подход и контроль средств, которые выделяются на гособоронзаказ.

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