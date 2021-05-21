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Работу общества "Знание" перезапустят на современной цифровой платформе

22:21
  • пятница
  • 21 мая 2021

Трёхдневный марафон "Новое знание" продлится до 22 мая

Важным для будущего всей страны, похоже, становится перезапуск на современной цифровой платформе общества "Знание". За десятки лет оно накопило уникальный просветительский опыт.
Собянин выступил на марафоне "Новое знание"

Впервые эта идея прозвучала 26 марта на заседании наблюдательного совета "Россия - страна возможностей" с участием президента. Там идею создания современной технологичной платформы знаний, которая опиралась бы на традиции, имевшиеся в Советском Союзе, предложил победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль.

Глава государства идею поддержал, 21 апреля в послании Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности этого перезапуска и вот, спустя буквально месяц, мы видим, что получилось.

А получилось действительно хорошо. Перезапуск выглядит без преувеличения грандиозно - трёхдневный марафон "Новое знание" стартовал в четверг и продлится до 22 мая, он проходит сразу восьми городах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности. Это история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, спорт, информационные технологии.

Сильнейшее впечатление производит и состав участников. В день открытия марафона выступили Сергей Кириенко, Пётр Толстой, Тимур Бекмамбетов, Андрей Фурсенко, Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, Артемий Лебедев.

Интерес к марафону огромный – в первый же день число просмотров онлайн-трансляции превысило 5 миллионов. А учитывая, что в пятницу к участникам присоединились Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Дмитрий Песков и даже Илон Маск и Стив Возняк из Apple - этот рекорд явно будет побит.

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Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
Марафон "Новое знание"
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