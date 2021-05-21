Как в России будут бороться со злостными алиментщиками

Вопрос о создании алиментного фонда пока решается

Государство обязано защитить права ребёнка, процедура взыскания алиментов не должна быть унизительный, мама с малышом на руках не должна обивать пороги. Владимир Путин поручил правительству максимально быстро разобраться с проблемой нежелающих платить алименты. Сумма долгов таких нерадивых родителей уже превысила 150 миллиардов рублей. Проблема настолько болезненна, что Минюст на неделе предложил создать реестр должников по алиментам. И есть понимание, что реестр будет содержать даже не десятки - сотни тысяч фамилий. Причем, некоторые из них будут очень громкими.

Многодетный мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, причём, вполне трудоспособный и даже успешный. Так выглядит среднестатистический портрет злостного неплательщика алиментов. Второй год подряд россияне бьют антирекорд по задолженности, в последние годы сумма превысила 150 млрд рублей – это годовой бюджет среднего региона. По сути, выплачивать деньги на содержание детей бывшим супругам отказывается каждый второй отец. Как при этом избежать наказания или хотя бы снизить бремя финансовой ответственности - интернет буквально пестрит вредными советами.

Причем, прибегать к уловкам не гнушаются даже звёздные родители. Например, певец Данко долгое время пытался убедить суд, что его доход составляет 12 тысяч рублей в месяц. Тогда как стоимость трехминутного выступления артиста начинается от 300 тысяч. Совесть исполнителя не тронул даже тот факт, что одна из его дочерей с диагнозом ДЦП нуждается в дорогостоящем лечении. В итоге мама была вынуждена собирать деньги в интернете. А на днях женщина сообщила подписчикам, что малышка попала в реанимацию.

В неуплате алиментов обвиняли и скандального футболиста Дмитрия Тарасова. В какой-то момент долг перед бывшей супругой превысил 15 миллионов. При этом ежегодный заработок самого спортсмена, если верить звёздным таблоидам, достигает 160 миллионов рублей. Но судя по фотографии с дочкой от первого брака, которую Тарасов недавно выложил в соцсети, сторонам все же удалось договориться. Чего не скажешь про актера Виталия Гогунского – того самого Кузю из "Универа". Артист не только публично отказывается платить алименты, но и готов отобрать у дочери деньги, которые девочка зарабатывает на собственном YouTube канале. Притом, что гонорар самого Гогунского, по слухам, всего за один съёмочный день может доходить до 100 тысяч рублей.

В нежелании общаться с детьми упрекали и бывшего супруга Елены Летучей. Предприниматель Юрий Анашенков – владелец крупной юридической компании – сумел убедить суд в том, что зарабатывает никак не больше 50 тысяч рублей в месяц. Впрочем, это, судя по фотографиям в Инстаграме, не мешает мужчине рассекать волны мальдивского побережья, устраивать сафари по Танзании и передвигаться на вертолете. По той же самой схеме решил действовать и муж Надежды. Занимая высокую должность, он всячески скрывал от жены реальные доходы. Но ещё интереснее стало, когда экс-супруг переехал в другой город, сменил место работы и перестал отвечать на звонки. Такого беглеца судебные приставы, кстати, имеют право объявить в розыск. Другой вопрос, что не очень-то хотят это делать.

Именно об этом говорил президент в Послании Федеральному собранию: решение вопроса алиментов не должно быть унизительным обиванием порогов чиновников. На бумаге процесс выглядит просто: написал заявление, приложил решение суда, максимум через 30 дней деньги поступают на счет. Однако на деле – всё, мягко говоря, сложнее.

Сегодня удаётся взыскать лишь десятую часть долгов по алиментам. И дело зачастую даже не в том, что приставы не хотят работать – не успевают. Каждое делопроизводство занимает уйму времени: найти место работы должника, установить реальные зарплаты, проверить счета.

Жительнице Пермского края откровенно повезло. Бывший супруг, который годами скрывался от семьи, пришел вдруг на популярное телешоу. И не просто пришел, а выиграл крупную сумму денег. Увидев своего благоверного на экране, жена тут же поделилась "радостью" с кем надо. В итоге приз забрали. Но если здесь вмешался счастливый случай, то во многих европейских странах проблему действительно научились решать, доведя процесс буквально до автоматизма. Информация о крупном банковском переводе или даже покупке билета на самолёт поступает в единую систему. Сумму или билет аннулируют, а средства тут же идут в счёт уплаты долга. В России существует пока лишь одна эффективная мера воздействия на должников.

"Должник моей клиентки захотел поехать за границу. А, как известно, приставы накладывают ограничения на выезды за границу, если задолженность у должника имеется свыше 10.000 рублей. И получается, тут же изыскиваются средства, причем в полном погашении, только для того, чтобы снять данное ограничение", - рассказала юрист Алёна Данилова.

В западных странах таких рычагов давления на нерадивых папаш и мамаш значительно больше. Должника, например, могут лишить права управлять автомобилем, сдавать квартиру в аренду или даже пользоваться кабельным телевидением и мобильной связью. Но что делать, если у бывшего супруга действительно нет средств на поддержку семьи? Ведь - наказывай не наказывай - денег у детей не прибавится. Правительство уже более десяти лет обсуждает идею создания государственного алиментного фонда, который мог бы взять на себя бремя ежемесячных выплат, пока не отыщут алиментщика, или тот не устроится на работу.

Вопрос о создании алиментного фонда ещё решается, но без поддержки государства родители не останутся. С 1 июня одинокие мамы или папы в дополнение к алиментам смогут получать ежемесячные выплаты – 5 650 рублей. Касается это тех семей, где ребёнку от 8 до 16 лет, а среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. И тут просиживать часами в очередях точно не придётся - достаточно оформить заявку на портале Госуслуг. Обсуждают и другие законопроекты - об ответственности для алиментщиков. Но накладывая все больше обязательств на родителей, которые ушли из семьи, решить главную проблему не удаётся: как превратить финансовый долг в долг чести и совести. Ведь содержание ребёнка – это, безусловно, важная обязанность родителя, но уж точно не важнее любви и общения.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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