Эффективность или нерентабельность: плюсы и минусы четырехдневки

Некоторые опасаются, что в случае четырехдневки они лишатся части дохода

Периоды работы в районах Крайнего Севера в режиме неполного рабочего дня войдут в стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии. Об этом сообщило на неделе Минтруда. Сейчас многие подходы что к стажу, что к рабочему дню явно будут пересматриваться - пандемия и здесь отметилась. Внесла серьезнейшие изменения в отношения работника и работодателя, в понимание того, каким должен быть рабочий день и рабочий график. Неудивительно, что сейчас активно обсуждается в обществе и в профильных ведомствах так называемая сокращенная рабочая неделя. Согласно свежему опросу, 39% россиян поддерживают идею. Правда, столько же - против.

Пандемия изменила подход к организации труда. Одни компании вынужденно переводили сотрудников на удаленку, другие, особенно в период карантина, сокращали количество рабочих дней, чтобы оптимизировать расходы и не допустить массовых увольнений. Позже оказалось, что вынужденные меры иногда позволяли не просто выживать, но и улучшать показатели. По словам одного из сторонников идеи 4-дневки в России, Дмитрия Медведева, пандемия внесла краски в историю с возможным сокращением рабочей недели.

"Значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Четырехдневка в некоторых случаях дает определенные преимущества и без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем", - рассказал Медведев.

Теперь, считает зампредседателя Совбеза, эксперимент по сокращению рабочего времени можно провести в отдельных регионах или компаниях. Посмотреть на результаты четырехдневки хотят и в Госдуме. Тем более, что недавние изменения в трудовом кодексе позволяют работодателям гибко подходить к расписанию.

На сокращение рабочей недели не стоит рассчитывать полиции, спецслужбам, спасателям, врачам – проще говоря, тем профессиям, которые во время пандемии не уходили на удаленку. У остальных работников не должна упасть производительность труда. А это значит, что с понедельника по четверг нужно будет выполнить еще и пятничную норму.

В противном случае это грозит ростом цен или нерентабельностью бизнеса. Такая перспектива беспокоит работодателей. Некоторые сотрудники опасаются, что в случае четырехдневки они все же лишатся части дохода или привычных бонусов. Именно поэтому по итогам опросов за дополнительный выходной высказались лишь 39 процентов респондентов, в основном, молодежь до 24 лет и женщины. Противников примерно столько же. Работники старше 45 не горят желанием менять расписание. Эксперты считают, что дело в разных ценностях у поколений. У старшего – много работать и много зарабатывать. У молодых – чтобы труд не мешал жизни.

Эксперименты по сокращению рабочей недели проходят в Финляндии, Новой Зеландии, Великобритании. В ближайшее время некоторые испанцы перейдут на четырехдневку. Но лишь в тех компаниях, сотрудники которых сами не будут против третьего выходного. Чаще всего на сокращенную неделю переходят работники цифровой сферы. Владелец онлайн-школы в США Райан Карсон еще 15 лет назад перевел своих сотрудников на четырехдневку. Сделал это под давлением жены, которая жаловалась, что они стали реже общаться. С тех пор Карсон о своем решении ни разу не пожалел.

После введения четырехдневки производительность труда в компании Карсона выросла. Вдобавок, к нему чаще стали приходить сотрудники из конкурирующих компаний, где по-прежнему работают пять через два. Впрочем, что американцу хорошо, у россиянина может вызвать дискомфорт. По словам экспертов, нашим гражданам важно соблюсти баланс между социальной и личной жизнью.

Многие россияне готовы работать и пять, и даже шесть дней, особенно если вырастет зарплата. При этом они, с одной стороны, хотят больше времени проводить на удаленке, но все равно на один-два дня приезжать в офис. Кто-то – чтобы пообщаться с коллегами, а кто-то – чтобы отдохнуть от семьи. Тем более, что опыт карантина в других странах показывает – если слишком долго сидеть дома, погода в этом доме может испортиться.

"В Соединенных Штатах в 2020 году был поставлен антирекорд по рождаемости за всю историю. У нас, кстати, нет, потому что весь этот локдаун и самоизоляция у нас продлились пару месяцев, и прошли довольно мягко. А там, где локдаун был жесткий, где люди были заперты, казалось бы, по домам – бери и размножайся, там эффект получился обратный", - рассуждает публицист Виктор Мараховский.

Во многом, потому что исчезло разделение на личное и рабочее пространство. И если для удаленки это стало проблемой, то в случае с четырехдневкой дом по-прежнему может быть местом отдыха. Просто отдых станет продолжительнее. Впрочем, некоторые эксперты видят в этом проблему - человеку после долгих выходных будет сложнее настроиться на работу, из-за чего под ударом опять оказывается производительность труда. Учитывая, что по этому показателю Россия в мировых лидерах не числится, действовать нужно осторожно.

Даже сторонники идеи четырехдневки неохотно говорят о сроках ее внедрения. В Советском Союзе, например, с графиком экспериментировали почти полвека. И лишь в 1967-м окончательно перешли на пятидневку. Так что в ближайшие несколько лет среда не перестанет быть маленькой пятницей, а вторник вряд ли превратится в маленький четверг.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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