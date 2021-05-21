Манифест сдерживания: британский доклад "развенчал" мифы о политике России

Что не так с этим докладом?

Пока русские и американцы пытаются согласовать контуры новый разрядки, британские джентльмены, а в данном конкретном случае и леди, подбрасывают дров в огонь мировой войны. Известный британский аналитический центр "Чэтем Хауз" (Chatham House) выпустил крайне интересный доклад. Интересен он как списком авторов - у некоторых из 17 аналитиков славянские имена и фамилии, в том числе это и люди из нашей либеральной оппозиции, так и самим содержанием 113-страничного произведения. Его цель - развенчание мифов о политике России. Доклад, естественно, крайне русофобский, его уже называют идеологическим манифестом сдерживания Москвы, а некоторые и вовсе - новой Фултонской речью.

Дождались – Великобритания написала методичку для Байдена и Евросоюза. Как утверждает Британский королевский институт международных отношений, Западная Европа и Северная Америка запутались в мифах о России. А, точнее, вдруг стали верить в неправильную информацию, которую Россия сама о себе и распространяет. Так вот, чтобы спасти коллективный Запад от потенциальной дружбы с Россией, британский институт сочинил доклад, цель которого, как в нём и указано, развенчать все мифы и побудить западных политиков и официальных лиц пересмотреть свои позиции в отношении России.

"Конечно, этот институт очень серьёзный, и у меня нет ни малейших сомнений - у меня нет, конечно, документального подтверждения, что он патронируется британскими спецслужбами. И всё, что там готовится, находится под пристальным вниманием, либо специально подбрасывается спецслужбами, и дальше эта тема развивается. Наверное, британцев насторожила предстоящая встреча Владимира Владимировича Путина и Джо Байдена, и им очень хочется, чтобы эта встреча закончилась неудачно, я не побоюсь этого слова. Они не хотят продвинутых переговоров, они не хотят прогресса", - рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Прежде всего, в прогрессе Лондон не заинтересован, потому что любые позитивные переговоры испортят его планы – планы по возвращению Великобритании былого величия, ну и заодно по спасению мира от агрессивных России и Китая.

Буквально в марте премьер-министр Борис Джонсон презентовал внешнеполитическую доктрину под названием "Глобальная Британия в эпоху конкуренции". Как сказал сам Джонсон, это самый значительный пересмотр внешнеполитической и оборонной стратегии после "холодной войны". Так вот, если коротко – то ближайшие 30 лет Лондон собирается отчаянно сражаться с Москвой и Пекином.

"Глобальная Британия, как и "Брекзит", это идея, а не политика. Для Джонсона важно доставить удовольствие своим сторонникам. Более важный вопрос - будет ли это работать в течение всего следующего десятилетия, особенно после того, как Джонсон решит уйти в отставку и проводить больше времени со своими деньгами", - пишет The Guardian.

Но чтобы деньги считать, их надо сначала заработать. А после "Брекзита" Британия переживает серьезные политические и экономические трудности. В общем, когда от королевских амбиций остались только бриллианты на короне, не остается ничего, как развязать новую "холодную войну". Не зря же доклад о российских мифах уже даже сравнили с Фултонской речью Черчилля. Правда, и тут у британских экспертов что-то пошло не так – коллективу из 17 докладчиков, среди которых есть и приглашенные эксперты из Украины, Польши и России, сильно её ненавидящие, не удалось дотянуться до масштаба личности Черчилля. Хоть и хором, но прозвучали неубедительно.

Все 16 мифов как раз и доказывают, что так называемые британские учёные вовсе не учёные, а пропагандисты. Например, авторы утверждают, что Советскому Союзу, а соответственно и России, никто никогда не обещал, что НАТО не будет расширяться. Пишут, мол, Михаил Горбачев в 1990 году, когда согласился на включение объединённой Германии в НАТО, не просил и не получил никаких гарантий относительно дальнейшего расширения альянса. И опираясь на свои же умозаключения, докладчики утверждают, что современной России просто выгодно искажать историю, чтобы сохранять внутри страны антизападный консенсус. Так вот, специально для британских учёных сообщаем новость – в 2017 году американская организация "Архивы национальной безопасности" обнародовала рассекреченные документы, которые доказывают только одно – западу нельзя верить на слово.

"Была достигнута так называемая "джентельменская договоренность", которая была, по сути, растоптана нашими западными коллегами. И, наверное, на будущее будем стараться лучше понять, кто джентльмен, а кто не джентльмен. Но те официальные документы из американских архивов, которые совсем недавно были рассекречены, однозначно показывают, что такие железные заверения давались и по линии диалога между Советским союзом и Соединёнными Штатами, и по линии контактов между Москвой и Берлином, Москвой и Парижем", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Но помимо того, что в британском докладе доказывается право НАТО на расширение, там же утверждается, что мир должен отказаться от мысли, что Россия имеет право на "оборонительный периметр". Потому что в противном случае Россия получает и право доминировать в соседних государствах, и нарушать их территориальную целостность.

Чтобы Россия вдруг не стала еще больше, британские ученые даже взялись доказать, что народы Украины, Белоруссии и России – это не единая нация. И заодно – 168 лет русской истории Крыма предлагают не брать во внимание, как мимолётное мгновение. И ещё утверждают, что Кремль специально искажает историю, чтобы затруднить евроинтеграцию Украины и Белоруссии.

Кстати, про евроинтеграцию – для избранных. Лондон предлагает всему миру очнуться и признать наконец-то, что и торговая политика России – это на самом деле политический проект. И даже Евразийский экономический союз, который продвигает Россия, придуман только для того, чтобы побудить ЕС снять экономические санкции. Очень смешно. Особенно если учесть, что именно сейчас ЕС добровольно отказывается от торговли с Британией. Видимо, Лондон, завидует.

"Любая попытка загнать нас за кордон, выстроит стену, из которой будут торчать две трубы – одна с нефтью, другая с газом, потому что это им пока выгодно – загнать Россию в какой-то тупик не получится", - отметил Владимир Джабаров.

Не получится хотя бы потому, что для начала придётся разрушить всю мировую экономику, чем, в принципе, последние семь лет Запад и занимается. И хотя европейский бизнес уже потерял миллиарды долларов из-за антироссийских санкций, Британия всё равно настаивает, что санкции – это хорошо. Просто их эффективность будет нарастать со временем – надо только подождать. Но вот что удивительно, в этом докладе всё же есть два мифа, которые оспаривать не приходится. И оба касаются российского президента. Действительно, система управления в России - "это не театр одного актера". И, действительно, независимо от того, кто сменит Путина, политическая культура России будет и дальше препятствовать развитию отношений с Западом, если эти отношения будут деструктивными.

"Любой руководитель России – патриот будет действовать точно таким же образом. Они хотят, чтобы Россия раздробилась на мелкие княжества. С которыми каждый может договариваться отдельно, чтобы Россия потеряла свой потенциал, свою силу. Но, этого никогда не произойдет. Потому что Россия только укрепляется. То, что у них были посеяны иллюзии в начале 90-х годов, когда развалился Советский Союз и когда они были уверены, что осталось совсем чуть-чуть и можно будет дезинтегрировать Россию - этот вариант больше не пройдет", - сказал Джабаров.

Но Великобритания, похоже не готова смириться с этой реальностью, поэтому авторы доклада в заключение призывают помнить, что Кремль не друг Западу, и настоятельно рекомендуют западным лидерам продолжать усиливать коллективное давление на Россию по всем фронтам, потому что иначе Москву не заставить жить так, чтобы было бы выгодно англосаксам.

Вера Щирова, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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