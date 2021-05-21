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На востоке Москвы появились аллеи в честь заслуженных педагогов

18:18
  • пятница
  • 21 мая 2021

Акция не ограничивается посадкой деревьев

Организация "Совет матерей" поддержала акцию "Аллея славы учителей", в рамках которой горожане высадили молодые деревья и кустарники в честь заслуженных педагогов.

К участникам мероприятия присоединилась и муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац. По ее словам, необходимо, чтобы высадки аллей в честь учителей стали традиционными.

"Акция призвана подчеркнуть престиж и высочайший статус профессии педагога. Это – дань нашего уважения учителям, знак глубокой благодарности, особенно ветеранам", - заявила  Елена Кац.

Отметим, что акция не ограничивается посадкой деревьев. На сайтах школ около "Аллей славы" будут созданы разделы с рассказами о заслуженных педагогах.

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Акция "Аллея славы учителей"
Акция "Аллея славы учителей"
Акция "Аллея славы учителей"
Акция "Аллея славы учителей"
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