Россия начала серийно производить боевых роботов

Их можно показывать в фантастических фильмах

В России началось серийное производство боевых роботов. Машины оснащены искусственным интеллектом и способны воевать самостоятельно, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу на лекции марафона "Новое Знание".

Министр также сообщил, что идет большая работа по созданию так называемого оружия завтрашнего дня, передает ТАСС.

Еще в апреле в Минобороны сообщили о создании первого подразделения с ударными роботами. В его составе - пять робототехнических комплексов "Уран-9", это в общей сложности 20 боевых машин. Операторы, подготовленные на базе этого центра, в дальнейшем будут эксплуатировать комплексы "Уран-9" в строевых частях.

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