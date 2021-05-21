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Ректор РХТУ Мажуга: развитие малотоннажной химии обеспечит рост ВВП

18:51
  • пятница
  • 21 мая 2021

Необходимость развивать малотоннажную химию стала очевидной во время пандемии

Чтобы снизить зависимость России от импорта, нужно развивать малотоннажную химию. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, наша страна должна стать лидером в этом направлении. "Сегодня в развитых странах на малотоннажную химию приходится более 40% от общего объема производства. В России этот уровень не превышает 15%, а по целому ряду продуктов доля импорта составляет 100%", - отметил ректор РХТУ, добавив, что уже в этом десятилетии нужно снизить этот показатель вдвое.

Кроме того, малотоннажная химия в силу своей наукоемкости является наиболее перспективным сектором с точки зрения вклада в рост российского ВВП. Продукты такой химии используются во многих отраслях.

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Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
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