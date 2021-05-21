Ректор РХТУ Мажуга: развитие малотоннажной химии обеспечит рост ВВП

Необходимость развивать малотоннажную химию стала очевидной во время пандемии

Чтобы снизить зависимость России от импорта, нужно развивать малотоннажную химию. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, наша страна должна стать лидером в этом направлении. "Сегодня в развитых странах на малотоннажную химию приходится более 40% от общего объема производства. В России этот уровень не превышает 15%, а по целому ряду продуктов доля импорта составляет 100%", - отметил ректор РХТУ, добавив, что уже в этом десятилетии нужно снизить этот показатель вдвое.

Кроме того, малотоннажная химия в силу своей наукоемкости является наиболее перспективным сектором с точки зрения вклада в рост российского ВВП. Продукты такой химии используются во многих отраслях.

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