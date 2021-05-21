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Сборная России начала чемпионат мира победой над хоккеистами Чехии

18:49
  • пятница
  • 21 мая 2021

В честь победителей прозвучал Первый концерт Чайковского

Первая игра сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге завершилась победой россиян. Команда Чехии проиграла российским спортсменам со счетом 4:3.
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В составе чешской команды отличились Якуб Флек, Якуб Врана и Доминик Кубалик. У россиян шайбы забросили Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. После матча в честь победы прозвучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, передает ТВЦ. Российские команды во всех видах спорта до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом и с национальным гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх – из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом.

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