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В каких странах Европы чаще всего слушают "Русскую женщину" Манижи

19:23
  • пятница
  • 21 мая 2021

Трек занял 11 строчку по популярности среди всех конкурсантов "Евровидения"

Песня российской певицы Манижи "Russian Woman", с которой она представляет нашу страну на "Евровидении", завоевывает популярность по всему миру.
"Это так мощно": иностранцы пришли в восторг от выступления Манижи

Как говорится в отчете стримингового сервиса Spotify, поступившем в распоряжение ТВЦ.Ru, композицию чаще всего слушают в Испании, Германии, Великобритании, Нидерландах, Швеции, США, а также Польше.

"Трек занял 11 строчку по популярности среди всех конкурсантов "Евровидения 2021", - сообщает Spotify.

Напомним, Маниже удалось не только выйти в финал, но и выбиться в лидеры песенного конкурса. Выступление певицы набрало более миллиона просмотров на YouTube.

Финал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме в субботу, 22 мая.

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