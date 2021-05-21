Названа причина аварии на очистных сооружениях под Таганрогом

В результате ЧП погибли 10 рабочих

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал основную причину ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. По словам главы региона, ЧП, в результате которого погибли 10 человек, произошло из-за нарушений техники безопасности.

"Я думаю, что основная причина - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия-24". Губернатор добавил, что следователи продолжают работу.

Авария на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла 21 мая. По данным мэрии Таганрога, 10 человек погибли, восемь были госпитализированы, трое из них отпущены домой. 22 мая объявлено в области днем траура.

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