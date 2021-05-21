ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина аварии на очистных сооружениях под Таганрогом

19:28
  • пятница
  • 21 мая 2021

В результате ЧП погибли 10 рабочих

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал основную причину ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. По словам главы региона, ЧП, в результате которого погибли 10 человек, произошло из-за нарушений техники безопасности.
Стали известны подробности аварии на очистных сооружениях под Таганрогом

"Я думаю, что основная причина - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия-24". Губернатор добавил, что следователи продолжают работу.

Авария на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла 21 мая. По данным мэрии Таганрога, 10 человек погибли, восемь были госпитализированы, трое из них отпущены домой. 22 мая объявлено в области днем траура.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Экстренные службы на месте происшествия
Экстренные службы на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.