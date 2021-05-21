Последний звонок прошел для выпускников уникальной госпитальной школы "УчимЗнаем" Центра им. Дмитрия Рогачева

"УчимЗнаем" – инновационный проект, в котором учатся дети, находящиеся на длительном лечении

Для более чем 160 выпускников госпитальной школы "УчимЗнаем" Центра им. Дмитрия Рогачева прошел последний звонок. Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев во время церемонии пожелал выпускникам удачи на экзаменах.

"Совместная работа медиков, госпитальных педагогов и психологов помогает ребенку раскрывать свои способности и таланты, быть счастливым", - отметил он.

По словам Александра Румянцева, участие учителей в сопровождении находящихся на длительном лечении детей – показатель культуры нашей страны.

Напомним, инновационный проект был создан в 2014 году. В госпитальной школе "УчимЗнаем" учатся дети, которые находятся на длительном лечении. Проект работает в 45 российских регионах.

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