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Зеленский утвердил бессрочные санкции против российских политиков

19:55
  • пятница
  • 21 мая 2021

В списке также несколько российских СМИ

Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении российских граждан и средств массовой информации. Ограничения в отношении ряда российских политиков продлены бессрочно.

В перечень попали глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, руководитель Крыма Сергей Аксенов и еще несколько граждан России. Под украинские санкции попали и российские СМИ. В их числе МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, "Первый канал", ВГТРК, телерадиокомпания "Звезда", ОРТ, газета "Московский комсомолец" и другие.

В соответствии с указом, санкции против глав Крыма, ЛНР и ДНР предусматривают блокировку украинскими интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам этих регионов. В черный список внесен и российский поисковик "Яндекс", передает РИА Новости.

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