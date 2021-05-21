Продажу алкоголя в Петербурге ограничат на время Евро-2020

Запрет будет действовать с 11 июня по 11 июля

Дополнительные ограничения в отношении розничной продажи алкоголя введут в Санкт-Петербурге на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу. С 11 июня по 11 июля будет действовать запрет на торговлю алкоголем в стеклянной таре на территориях, прилегающих к фан-зоне на Конюшенной площади, СК "Юбилейный" и Дворцовой площади. В дни проведения матчей и за день до них ограничения распространятся на стадион "Санкт-Петербург" и прилегающую территорию.

"Губернатор Александр Беглов подписал закон "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Северной столицы.

Закон точно описывает границы территорий, на которые распространяются запреты, уточнили в пресс-службе. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

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