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ФСБ задержала вербовщиков террористов под Калининградом

20:34
  • пятница
  • 21 мая 2021

Суд принял решение о выдворении иностранцев из России

Сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" задержали сотрудники ФСБ в Калининградской области. Двое иностранцев, по данным следствия, вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в этом регионе. Впоследствии их намеревались переправлять в зоны террористической активности.
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"УФСБ России по Калининградской области осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", - сообщили в пресс-службе федомства.

Оба вербовщика задержаны. Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение о выдворении их из России. Задержанные помещены в центр временного содержания иностранных граждан.

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