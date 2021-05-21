ФСБ задержала вербовщиков террористов под Калининградом

Суд принял решение о выдворении иностранцев из России

Сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" задержали сотрудники ФСБ в Калининградской области. Двое иностранцев, по данным следствия, вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в этом регионе. Впоследствии их намеревались переправлять в зоны террористической активности.

"УФСБ России по Калининградской области осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", - сообщили в пресс-службе федомства.

Оба вербовщика задержаны. Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение о выдворении их из России. Задержанные помещены в центр временного содержания иностранных граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram