Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря торговле вакцинами

Состояния выросли с начала вакцинации от коронавируса

Девять владельцев компаний, производящих вакцины от коронавируса, вошли в списко мировых миллиардеров. Больше всех заработали на вакцинации генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель, а также гендиректор BioNTech Угур Шахин – эта фирма разработала вакцину вместе с Pfizer. Состояние обоих сейчас составляет около четырех миллиардов долларов.

По данным CNN, миллиардерами стали также руководители китайской компании CanSino Biologics. Они первыми инвестировали в Moderna, за счет чего добились резкого взлета своих акций.

Активисты организации People's Vaccine Alliance подсчитали, что в общей сложности состояние девяти новых миллиардеров составило 19,3 миллиарда долларов. Отмечается, что этого состояния хватит, чтобы полностью вакцинировать около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода. Эксперты напоминают, что вакцины финансировались за счет государственных средств – так что должны быть в первую очередь общественным благом, а не возможностью заработка.

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