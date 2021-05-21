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Названы принимающие вакцинированных "Спутником V" россиян страны

21:19
  • пятница
  • 21 мая 2021

В некоторые можно въехать даже без справок

Сертификат о вакцинации препаратом "Спутник V" станет пропуском для россиян в страны популярных курортных направлений. Власти некоторых из них не требуют даже отрицательного теста на коронавирус.
Россиян призвали вакцинироваться от коронавируса до начала лета

В Черногории от прохождения теста на COVID-19 освобождены все без исключения российские туристы. Без каких-либо дополнительных документов можно поехать в Грузию и Хорватию.  Однако в этих странах придется заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронирование жилья, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Болгария, Хорватия и Греция готовы принимать без теста привитых туристов, а также тех, кто может подтвердить, что уже переболел коронавирусом. Для этого нужна справка о тесте на COVID-19.

Не требуется справка об отрицательном тесте на коронавирус для въезда прошедших вакцинацию туристов в Армению и на Кипр. Правда, кипрские власти оставляют за собой право подвергать прибывающих выборочному тестированию.

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