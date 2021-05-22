В России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса

В регионах действуют ограничения

За сутки в России зафиксировано 8 709 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 992 554 человека с COVID-19, умерло 118 125 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 653 больных, всего в столице 1 154 115 инфицированных, скончались 19 592 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В Центре имени Гамалеи сообщили о том, что в России пройдут клинические испытания для определения срока действия иммунитета после прививки "Спутником V". Разработчики вакцины рассчитывают, что он составит не менее двух лет. Уже известно, что пик иммунного ответа после вакцинации приходится на 42 день.

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