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В Москве за сутки более 2 тысяч человек вылечились от COVID-19

11:12
  • суббота
  • 22 мая 2021

Власти рекомендуют москвичам сделать прививку перед отпуском

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 428 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 040 760.
В московских парках начали прививать от коронавируса

На этой неделе мэр Москвы заявил, что взрывного роста заболеваемости коронавирусом в городе нет. При этом, по оценке Сергея Собянина, ситуация в столице остаётся сложной.  Мэр посоветовал москвичам, собирающимся в отпуск, обязательно сделать прививку.

По данным на 22 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 992 554 пациентам, умерли с начала пандемии 118 125 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 154 115, в мире более 166 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,4 миллиона человек. 

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