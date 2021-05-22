Число заболевших коронавирусом в мире достигло 166 миллионов

Индия скоро догонит США по количеству инфицированных

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 166 миллионов, скончались от осложнений болезни более 3,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 588 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 26,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия - 15,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,9 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,1 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

На этой неделе Евросовет рекомендовал разрешить въезд в ЕС привитых от коронавируса туристов. Как и ожидалось, въезд в страны Старого Света могут разрешить тем, кто сделал прививки зарегистрированными европейским фармрегулятором вакцинами. Российские препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в этот список не входят.

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