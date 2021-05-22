США нанесли очередной санкционный удар по "Северному потоку - 2"

Под него попали более 10 российских судов

США ввели новые санкции против российских судов и компаний из-за "Северного потока - 2". Под ограничения попали две компании, одно учреждение и 13 судов, в том числе "Академик Черский" и "Балтийский исследователь", сообщается на сайте Министерства финансов США.

Эксперты отмечают, что этот санкционный пакет стал самым объёмным за последнее время. И это при том, что на днях Вашингтон признал – он не в силах остановить строительство газопровода из России в Европу. Тем не менее, новые санкции введены и под них попали практически все суда, которые так или иначе причастны к прокладке трубы.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Помимо США, против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа.

К маю 2021 года Вашингтон ввёл около 10 пакетов санкций, нацеленных на остановку проекта. В Москве заявляют, что газопровод будет достроен, несмотря на экономическое давление со стороны США.

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