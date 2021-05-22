Рынок недвижимости в Сирии приходит в себя после войны

Возводятся новые жилые дома

В сирийской Латакии готовят к сдаче жилой квартал для молодых семей. По госпрограмме там построили шесть тысяч квартир, в некоторых домах уже идут отделочные работы, сообщает "ТВ Центр".

Шум стройки будит соседей. Работы на объекте начинаются рано, до наступления полуденного зноя. Этот район строят уже 10 лет. Война хоть и не затронула Латакию, но обвалила экономику, спрос и предложение на рынке недвижимости. С наступлением мирного времени ситуация меняется.

По государственной программе поддержки 30% от стоимости жилья молодые семьи вносят сразу, а остальные выплачивают в течение 25 лет. При этом цена гораздо ниже рыночной. В некоторых домах строители уже занимаются отделочными работами.

Во время боевых действий в Сирии было разрушено больше 40% жилфонда. Масштабные стройки сейчас идут в разных городах. Возводятся целые районы, развивается инфраструктура.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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