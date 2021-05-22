Дым от лесных пожаров накрыл Тюменскую область

В борьбе с огнём принимает участие авиация
Девяносто лесных пожаров ликвидировано в России за сутки, но в некоторых регионах ситуация пока остаётся сложной. Почти 20 тысяч гектаров полыхают в Тюменской области.
Несколько населённых пунктов затянуты дымом. Для борьбы с огнём привлекли авиацию, тонны воды на горящие леса сбрасывает самолёт Бе-200.
На помощь пришли спасатели из Свердловской области. Накануне удалось остановить распространение девяти пожаров, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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