ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дым от лесных пожаров накрыл Тюменскую область

10:16
  • суббота
  • 22 мая 2021

В борьбе с огнём принимает участие авиация

Девяносто лесных пожаров ликвидировано в России за сутки, но в некоторых регионах ситуация пока остаётся сложной. Почти 20 тысяч гектаров полыхают в Тюменской области.

Несколько населённых пунктов затянуты дымом. Для борьбы с огнём привлекли авиацию, тонны воды на горящие леса сбрасывает самолёт Бе-200. 

На помощь пришли спасатели из Свердловской области. Накануне удалось остановить распространение девяти пожаров, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лесной пожар в Тюменской области
Лесной пожар в Тюменской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.