Путин: Россия - страна уникальных возможностей

Президент обратился к участникам марафона "Новое знание"

Доступность знаний определяет успех и конкурентоспособность каждого человека и страны в целом. С такими словами Владимир Путин обратился к участникам марафона "Новое знание". Форум проходит в восьми российских городах, сообщает "ТВ Центр".

Формулой успеха делятся те, кто добился высоких результатов в своей сфере и прославился на весь мир. Президент отметил, что общество "Знание", по инициативе которого проходит марафон, сыграло важную роль в жизни нескольких поколений советских граждан, воспитало выдающихся учёных, исследователей, инженеров, которые обеспечили научное и технологическое лидерство страны, в том числе, в таких сферах, как мирный атом и космос.

Сейчас общество "Знание" продолжает свою работу в новом формате. Путин отметил, что знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества.

Подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий, ничто не заменит живого общения. Наставничество было и остаётся эффективным инструментом передачи знаний и навыков. Для активного человека - Россия страна уникальных возможностей.

Президент выразил уверенность в том, что общество "Знание" поможет талантливым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, в жизни, во всех добрых делах.

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