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Растёт число погибших в ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

12:04
  • суббота
  • 22 мая 2021

Люди отравились метаном

Число погибших в результате отравления газом под Таганрогом увеличилось до 11-ти. Ещё четверо пострадавших остаются в реанимации. ЧП произошло накануне, 21 мая при проведении работ на очистных сооружениях. 
Названа причина аварии на очистных сооружениях под Таганрогом

В больничных коридорах родственники пытаются выяснить хоть что-то о состоянии госпитализированных. Экстренно сюда доставили восемь человек. Но медики дают скупую информацию.

До наступления темноты 21 мая полицейские и спасатели продолжали искать рабочих, которые могли находиться в колодце. Оттуда откачали воду. Известно, что ремонтная бригада "Водоканала" спустились в коллектор на глубину около восьми метров. В закрытом пространстве, по предварительной версии, произошёл выброс метана – химическая реакция при разложении жидких отходов.

Но запаха опасный газ не имеет, потому рабочие не чувствовали угрозу, потеряли сознание и задохнулись. 10 человек погибли на месте, ещё один скончался в больнице, сообщает "ТВ Центр".

Во время расследования предстоит установить, находились ли на месте проведения работ специальные датчики, которые могут сигнализировать об опасной концентрации газа. Сообщается, что индивидуальных средств защиты у сотрудников "Водоканала" не было. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы расследования в центральный аппарат ведомства. Власти региона пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. 22 мая в Ростовской объявлено днём траура.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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