В Новгородской области автобус с туристами улетел в кювет (видео)

Есть пострадавшие
Крупное ДТП в Новгородской области. Этой ночью на федеральной трассе Москва - Санкт-Петербург съехал в кювет и опрокинулся автобус с туристами из Подмосковья. Они направлялись на экскурсию в Новгород.
В салоне находились 36 человек. Трое пострадали и доставлены в больницу. Их травмы неопасные и жизни не угрожают, сообщает "ТВ Центр".
По факту аварии проводится проверка. По предварительной версии, водитель заснул за рулём. В полиции сообщили, что он был трезв.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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