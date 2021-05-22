В Новгородской области автобус с туристами улетел в кювет (видео)

Есть пострадавшие

Крупное ДТП в Новгородской области. Этой ночью на федеральной трассе Москва - Санкт-Петербург съехал в кювет и опрокинулся автобус с туристами из Подмосковья. Они направлялись на экскурсию в Новгород.

В салоне находились 36 человек. Трое пострадали и доставлены в больницу. Их травмы неопасные и жизни не угрожают, сообщает "ТВ Центр".

По факту аварии проводится проверка. По предварительной версии, водитель заснул за рулём. В полиции сообщили, что он был трезв.

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